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НовостиОбщество15 апреля 2023 12:08

В центре Тюмени рядом с элитным жилым комплексом до 15 октября 2023 года построят дорогу за 66,8 млн рублей

На потенциальном месте сейчас расположена стихийная парковочная зона
Серафима Краснова
На потенциальном месте сейчас расположена стихийная парковочная зона.

На потенциальном месте сейчас расположена стихийная парковочная зона.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени администрация удлинит улицу Северную: от Советской до Республики с выходом на Первомайскую. Соответствующую документацию разместили власти на официальном портале «Госзакупки».

На работы мэрия выделила более 66,8 миллиона рублей, сообщается в контракте. Аукцион открыли 13 апреля 2023 года. Согласно представленной документации, дорожный участок на Северной продлят вдоль стелы «Тюмень – город трудовой доблести», до жилищного комплекса «Машаров».

На потенциальном месте на сегодняшний день расположена стихийная парковочная зона. Кроме асфальта специалисты проведут озеленение территории и установят новое освещение. Ремонтные работы завершатся до середины октября 2023 года.