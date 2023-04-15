В центре Тюмени рядом с элитным жилым комплексом до 15 октября 2023 года построят дорогу за 66,8 млн рублей

На потенциальном месте сейчас расположена стихийная парковочная зона. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени администрация удлинит улицу Северную: от Советской до Республики с выходом на Первомайскую. Соответствующую документацию разместили власти на официальном портале «Госзакупки».

На работы мэрия выделила более 66,8 миллиона рублей, сообщается в контракте. Аукцион открыли 13 апреля 2023 года. Согласно представленной документации, дорожный участок на Северной продлят вдоль стелы «Тюмень – город трудовой доблести», до жилищного комплекса «Машаров».

На потенциальном месте на сегодняшний день расположена стихийная парковочная зона. Кроме асфальта специалисты проведут озеленение территории и установят новое освещение. Ремонтные работы завершатся до середины октября 2023 года.