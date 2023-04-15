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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 10:01

В центре Тюмени водитель иномарки Toyota Camry сбил молодую девушки, врезался во встречную машину и строение

Водитель установлен, проводится административное расследование по факту ДТП
Виктория Гаврик
Водитель установлен, проводится административное расследование по факту ДТП.

Водитель установлен, проводится административное расследование по факту ДТП.

Фото: Татьяна Коркина

Водитель иномарки в центре Тюмени сбил молодую девушку, а потом столкнулся с проезжающей мимо машиной и улетел в забор. Авария произошла на пересечении улиц Советской и Максима Горького в районе 10 часов вечера накануне, 14 апреля 2023 года. Водитель автомобиля Toyota Camry на перекрестке переехал пешехода.

Очевидцы заявляют, что автомобилист разбил всю переднюю часть транспортного средства. Журналист «Комсомольской правды Тюмень» обратилась в региональную пресс-службу Госавтоинспекции за комментарием.

— 14 апреля водитель автомобиля Toyota Camry в районе перекрестка улиц Советской и Максима Горького совершил наезд на пешехода, с последующим столкновением с встречной машиной, а потом столкнулся с препятствием в виде гаража. Водитель установлен, проводится административное расследование по факту ДТП. По предварительным данным, пострадала пешеход-женщина 1986 года рождения и сам водитель иномарки, — сообщили редакции «КП-Тюмень» в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Свидетели ДТП рассказывают, что водитель транспортного средства после аварии вел себя агрессивно: кричал на всех, угрожал судом и тюрьмой. Запрос о состоянии пострадавших в ДТП редакцией был направлен в департамент здравоохранения Тюменской области.