В тюменском селе открыли мемориальную доску и «парту героя» в память о погибшем на Украине Романе Шмакове

Фото: пресс-служба администрации Ишимского района.

В тюменском селе открыли мемориальную доску и «парту героя» в память о выпускнике Романе Шмакове, который погиб в ходе СВО на Украине. Мужчина скончался 25 июля 2022 года, рассказали в пресс-службе Ишимского района.

В торжественном открытии участие приняли родственники Шмакова, а также его одноклассники и сельчане. Кроме того, почтить память героя пришли представители администрации Ишимского района.

– Он был очень отзывчивым и добрым человеком. Еще в школьные годы можно было заметить его сильное чувство патриотизма. Думаю, он сделал такой выбор не только для того, чтобы отдать долг, но и в первую очередь для того, чтобы защитить свою Родину, – рассказала преподаватель Наталья Долженко, учившая Романа.

Тюменец отправился добровольцем в подразделение разведки для обороны ДНР, получил благодарность за вклад в дело укрепления обороноспособности регион. В 2019 году герой получил медали «За службу в разведке», «За ратную доблесть», а также памятный знак «За оборону Донетчины».

В сентябре Роман Шмаков был награжден орденом Мужества посмертно.