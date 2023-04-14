Адвокат Виталия Бережного Почуев решил отказаться от своего подзащитного из-за судейского давления

Скоро адвокат подаст иск о защите чести и достоинства своего подзащитного в Следственный комитет. Фото: Татьяна Коркина

Новый адвокат Виталия Бережного Александр Почуев отказался защищать своего клиента из-за исчезновения доказательств. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Главная причина – это давление на адвоката со стороны судей и внезапное исчезновение вещественных доказательств по уголовному делу.

Напомним, сейчас дело Бережного лежит в Московском горсуде. Новый адвокат приступил к делу почти 30 дней назад.

– Более 50 ходатайств обвинения были удовлетворены полностью или отчасти, а практически все ходатайства защиты (более 127) были отклонены или вообще оставлены без внимания. Большинство доказательств защиты не прошло фильтр согласования с прокурором и, без соблюдения порядка исключения, не представлено вниманию коллегии присяжных, – сообщил Александр Почуев в социальных сетях.

Скоро адвокат завершит расследование, а позже подаст иск о защите чести и достоинства своего подзащитного в Следственный комитет России.

Напомним, суд попросил Почуева удалить всю информацию, связанную с расследованием уголовного дела Виталия Бережного.