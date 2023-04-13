В Тюмени на Флотской пенсионеры третий месяц живут без лифта в 9-этажном доме

Новый лифт компания установила 15 марта 2023 года, но он не работает. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени жители многоквартирного дома каждый день занимаются непреднамеренным спортом. В здании на улице Флотской, 57 несколько месяцев не работает лифт. С февраля 2023 года в доме начался капитальный ремонт по замене подъемников, пишет «АиФ-Тюмень».

Новый лифт компания установила 15 марта 2023 года. Но он по-прежнему не работает. Люди, которые живут на девятом этаже, – пенсионеры и инвалиды. У одного из мужчин не выдержало сердце из-за нагрузок.

– Если лифт уже готов, дайте людям ездить! Ведь всё сделали, установили, проверили, а вот запустить никак не могут. Дома и школы строят за полтора года вместе инфраструктурой, а лифт меняют за шесть месяцев! – негодуют тюменцы.

В управляющей компании открестились от жителей. В фонде капремонта уточняют, что не смогут запустить подъемник раньше 9 июля.