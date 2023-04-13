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НовостиОбщество13 апреля 2023 12:44

В Тюмени на Флотской пенсионеры третий месяц живут без лифта в 9-этажном доме

Новый лифт компания установила 15 марта 2023 года, но он не работает
Серафима Краснова
Новый лифт компания установила 15 марта 2023 года, но он не работает.

Новый лифт компания установила 15 марта 2023 года, но он не работает.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени жители многоквартирного дома каждый день занимаются непреднамеренным спортом. В здании на улице Флотской, 57 несколько месяцев не работает лифт. С февраля 2023 года в доме начался капитальный ремонт по замене подъемников, пишет «АиФ-Тюмень».

Новый лифт компания установила 15 марта 2023 года. Но он по-прежнему не работает. Люди, которые живут на девятом этаже, – пенсионеры и инвалиды. У одного из мужчин не выдержало сердце из-за нагрузок.

– Если лифт уже готов, дайте людям ездить! Ведь всё сделали, установили, проверили, а вот запустить никак не могут. Дома и школы строят за полтора года вместе инфраструктурой, а лифт меняют за шесть месяцев! – негодуют тюменцы.

В управляющей компании открестились от жителей. В фонде капремонта уточняют, что не смогут запустить подъемник раньше 9 июля.