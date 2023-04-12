В тюменском ДК «Нефтяник» состоялся праздник ко Дню космонавтики с викториной и конкурсами

Фото: ДК «Нефтяник имени В.И. Муравленко».

Сегодня, 12 апреля, во Дворце культуры «Нефтяник имени В.И. Муравленко» состоялось мероприятие ко Дню космонавтики. Шоу под названием «Космический полет, или Просто космос» включает в себя логические задачки и викторину на экране, мультимедийные конкурсы, короткометражный ролик про космос, игры с залом и выступлениями талантливых артистов в тематике космоса. Завершился масштабный праздник космической дискотекой.

Мероприятие подготовлено руководителями дворца культуры с использованием фотозоны, светомузыки и различных мультимедийных конкурсов.

– Перед началом игрового шоу прошла встреча с космическими героями, детям раздали неоновые браслеты, чтобы можно было освещать дорогу космическим персонажам. Каждый шаг – это прохождение заданий и препятствий. В конце ребята смогли сфотографироваться с аниматорами в инопланетных костюмах, – говорится на официальном сайте ДК «Нефтяник».

Журналист «КП»–Тюмень» поговорила с заместителем генерального директора дворца культуры Светланой Дульцыной о мероприятии, как оно проходило, насколько ребятам были интересны конкурсы и что пытались донести организаторы.

– Это очень интересное детское мероприятие, в нем присутствует интеллектуальная концепция. Заходя в зал, я услышала смех детей. Громкий смех детей – это означает, что проект обречен на успех. Зал был полный, 100-процентная посадка. Билеты на мероприятие раскупили все сразу. Главная цель проекта достигнута. Дети довольны, и в афише билеты все раскуплены. Шоу прошло днем в 12.00, – рассказала в беседе с корреспондентом Светлана Дульцына.

Программа праздника включала в себя логистические задачки и викторину на экране, также ребятам показали короткометражный ролик о космосе, для малышей устроили игры, чтобы они не скучали. Перед детьми выступили талантливые артисты в космических костюмах.

– «Космический полет, или Просто космос» – это новая подача развлекательной программы для детей с музыкальными вставками и интерактивом. Это работа с детьми и познавательное обогащение, – подытожила заместитель генерального директора ДК «Нефтяник» Светлана Дульцына.

Напомним, сегодня по всей Тюменской области стартовали мероприятия в честь Дня космонавтики, которое традиционно отмечают 12 апреля.