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НовостиОбщество12 апреля 2023 7:02

В Тюмени появилась вакансия шеф-повара для работы в Арабских Эмиратах за 1 000 долларов

Работодатель готов потенциальному специалисту оплатить резидентскую визу, а также перелет и обучение английскому языку
Серафима Краснова
Работодатель готов потенциальному специалисту оплатить резидентскую визу, а также перелет и обучение английского языка.

Работодатель готов потенциальному специалисту оплатить резидентскую визу, а также перелет и обучение английского языка.

Фото: Татьяна Коркина

Жителям Тюмени предлагают работу шеф-поваром в Арабских Эмиратах на зарплату около 1 000 долларов. Вакансия появилась на сайте по поиску работы. Работодатель готов потенциальному специалисту оплатить резидентскую визу, а также перелет и обучение английскому языку.

Согласно объявлению, сотруднику должно быть не более 37 лет. При этом он обязан обладать опытом работы от двух лет и выше. От кандидата работодатель требует выполнение следующих условий: высшее или среднее образование, наличие заграничного паспорта и готовность к ненормированному графику работы.

В обязанности специалиста входят поиск поставщиков, приготовление различных блюд и учет продуктов питания.