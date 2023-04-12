На Тюмень 12 апреля 2023 года обрушится весенний ливень и мокрый снег

Ночная температура воздуха в Тюменской области 12 апреля 2023 года составит -1…-6 градусов. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По всей видимости, зима не желает сдавать позиции в Тюмени. Так, в ночь на четверг, 13 апреля 2023 года, на город обрушатся дождь и мокрый снег. По данным синоптиков, ночная температура воздуха в Тюменской области 12 апреля 2023 года составит -1…-6 градусов, местами по области при прояснении синоптики прогнозируют до -8 градусов. На день метеорологи прогнозируют в регионе от +8 до +13 градусов.

Подробный прогноз погоды представили синоптики ГУ МЧС России по Тюменской области.

12 апреля православная церковь чтит память Иоанна Лествичника – христианского богослова и философа, игумена Синайского монастыря, жившего в 6–7 веках. Также в 2023 году на этот день выпадает Страстная среда. Ее также называют Великой или Чистой. В этот день люди могут заняться работой в саду или на огороде, но это должно быть в меру.