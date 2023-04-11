В Тюменской области за две недели 196 человек обратились в больницу с укусами клещей

В больницу с укусами клещей обратились 196 человек, из которых 51 – это дети младше 14 лет.

Клещи продолжают кусать тюменцев. С 2 апреля 2023 года специалисты Роспотребнадзора ведут еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.

Согласно данным на 10 апреля, в больницу с укусами клещей обратились 196 человек, из которых 51 – это дети младше 14 лет.

– С начала сезона (с 16.03.2023) случаи присасывания клещей зарегистрированы в г. Тюмень и Тюменском районе (173), Заводоуковском городском округе (5), г. Тобольск и Тобольском районе (4), Голышмановском (4) и Сладковском (5) районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100% пострадавших, – говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора Тюменской области.

Добавим, случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом в регионе не зафиксировано.