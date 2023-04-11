В екатеринбургском кафе защитники традиционного внешнего вида напали на двух парней из Тюмени

Фото: социальные сети.

В Екатеринбурге в кафе двое неадекватных парней пристали к братьям, вид которых местных жителей поверг в шок. Один из екатеринбуржцев стал оскорблять парней с длинными волосами и нестандартной внешностью, а также вести съемку на телефон.

На кадрах, которые были опубликованы в социальных сетях, видно, что мужчины давят на братьев, издеваются над ними и обзывают. Посетителю кафе не понравилось, что ребята пришли в заведение в юбках и с длинными волосами.

Выяснилось, что молодые парни нестандартной внешности из Тюмени. Примечательно, что они ведут себя спокойно и выдерживают нападки со стороны местного населения.

– Что значит юбка у тебя, зачем ты ее нацепил? Ты что нашу нацию позоришь. Если я тебя еще раз в таком виде увижу – убью, — комментирует голос за кадром.

Дальше екатеринбуржец несколько раз ударяет безобидного молодого человека по лицу. Позже мужчины внезапно заявили, что «русские в юбках не ходят». Старший брат старался оправдаться тем, что не видит в своем стиле ничего особенного. Защитники традиционного внешнего вида отстали от ребят спустя некоторое время, предварительно высказав еще пару угроз в их адрес.