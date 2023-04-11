Блогер Владимир Каровец на самолете облетел всю Тюмень и приземлился на Туре

Фото: скриншот видео с канала wwwcar72ru

Тюменский блогер Владимир Каровец на частном самолете облетел всю Тюмень и приземлился вблизи реки Тура. Видеокадрами поделился тюменец в социальных сетях на своей странице. Также Владимир составил отчет о проделанном путешествии.

В маршрут блогера попали большая часть районов Тюмени, включая Центральный и Калининский. Парень написал в своем блоге:

— Сбылась еще одна мечта — полетал на частном небольшом самолете. И не просто полетал, а над своей родной Тюменью. И не просто на самолете, а на гидроплане.

Напомним, завтра, 12 апреля, в городе потеплеет до +12 градусов Цельсия.