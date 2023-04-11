Стали известны подробности расправы над четырехмесячным ребенком в Тюмени

Ребенок от полученных травм скончалась. Фото: Татьяна Коркина

Сегодня на суде обвиняемый в убийстве малолетнего ребенка Вячеслав Фисенко признал свою вину. По версии следствия, в ночь на 21 октября пьяный мужчина в квартире на улице Оренбургской в Тюмени в ходе конфликта избил жену, а потом нанес несколько ударов своей четырехмесячной дочери.

Семья Фисенко была госпитализирована в больницу. Девочка от полученных травм скончалась. Обвиняемый будет находиться под стражей до 6 сентября 2023 года.

Жена Фисенко накануне дала показания в суде.

– Она рассказала, что сожитель в день трагедии сильно выпил, а в состоянии алкогольного опьянения мужчина всегда был очень агрессивен. Они часто ссорились. И в этот раз сожитель сначала избил ее, а потом и дочку. В смерти ребенка виновен он, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Позже судья заслушал показания свидетелей и врача. Следующее заседание по делу состоится 17 апреля 2023 года.