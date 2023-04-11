Малоизвестные факты о первых в космосе собрали сотрудники детской библиотеки в Тюмени

Мероприятия провели для учеников первых и вторых классов.

Коллектив детской библиотеки имени К.Я. Лагунова в Тюмени собрал малоизвестные факты о животных-космонавтах. Также специалисты нашли уникальные фотографии и кадры с знаменитостями.

Выяснилось, в космос отправляли только самок собак, потому что их система внутренних органов функционирует таким образом, что она может выдержать космические нагрузки.

Отметим, мероприятия провели сегодня, 11 апреля, для учеников первых и вторых классов в школах № 5 и № 17.