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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:09

Малоизвестные факты о первых в космосе собрали сотрудники детской библиотеки в Тюмени

Мероприятие провели для учеников первых и вторых классов
Серафима Краснова
Мероприятия провели для учеников первых и вторых классов.

Мероприятия провели для учеников первых и вторых классов.

Коллектив детской библиотеки имени К.Я. Лагунова в Тюмени собрал малоизвестные факты о животных-космонавтах. Также специалисты нашли уникальные фотографии и кадры с знаменитостями.

Выяснилось, в космос отправляли только самок собак, потому что их система внутренних органов функционирует таким образом, что она может выдержать космические нагрузки.

Отметим, мероприятия провели сегодня, 11 апреля, для учеников первых и вторых классов в школах № 5 и № 17.