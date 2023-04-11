За коммерческий подкуп на 90 тысяч рублей задержан директор тюменской автошколы

С октября 2018 по декабрь 2020 года коммерческий директор получил от шести граждан подкуп. Фото: Татьяна Коркина

Бывший коммерческий директор тюменской автошколы окажется перед судом по обвинению в коммерческом подкупе. Детали уголовного дела озвучили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных по части 7 статьи 204 УК РФ.

По версии следствия, с октября 2018 по декабрь 2020 года коммерческий директор получил от шести граждан подкуп на сумму более 90 тысяч рублей.

– Денежные средства предназначались за оформление и выдачу на их имя свидетельств о профессии водителя без фактического прохождения обучения, сдачи зачетов и квалификационного экзамена. После получения денежных средств обвиняемый распоряжался выдавать фиктивные свидетельства, – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области.

Кроме того, правоохранительные органы наложили арест на имущество обвиняемого на сумму более 1 миллиона рублей. Следователи собрали доказательную базу и передали материалы в прокуратуру и суд.