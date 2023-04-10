В Тюмени учителя истории, который обвиняется в домогательствах, оставили в СИЗО до 5 мая 2023 года

Родители пострадавших детей намерены добиваться наказания. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени суд продлил меру пресечения учителю, который подозревается в домогательствах к несовершеннолетним. Школьный педагог по решению суда останется в СИЗО до 5 мая 2023 года.

Родители пострадавших детей намерены добиваться наказания. Правоохранительные органы задержали учителя истории. Родители ребят жаловались на преподавателя, который якобы приставал к детям: писал непристойные сообщения и приглашал их к себе домой.

Напомним, что педагог находится за решеткой с 6 февраля 2023 года. После того как следователи завели уголовное дело, учителя уволили из школы.