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НовостиОбщество10 апреля 2023 8:59

Тюменцам предлагают вакансии с зарплатой от 60 до 150 тысяч рублей

В базе вакансий на рынке труда в Тюменской области можно найти и вакансии с оплатой труда выше 100 тысяч рублей
Серафима Краснова
В базе вакансий на рынке труда в Тюменской области можно найти и вакансии с оплатой труда выше 100 тысяч рублей.

В базе вакансий на рынке труда в Тюменской области можно найти и вакансии с оплатой труда выше 100 тысяч рублей.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменские работодатели назвали топ-3 сфер деятельности с заработной платой выше номинальной по региону. В первом квартале оплата труда для специалистов в Тюменской области составила 57,6 тысячи рублей. Таким образом, зарплата сотрудников за год выросла на 24%.

На первом месте в Тюменской области по росту зарплат стоит строительная отрасль. Сотрудникам этой сферы платят ежемесячно порядка 67,1 тысячи рублей. Рынок труда проанализировали специалисты платформы «Авито. Работа».

Транспортная отрасль также может похвастаться высокими заработными платами – от 64,8 тысячи рублей в регионе. Замыкает тройку автомобильный бизнес, где оплата труда от 60 тысяч рублей.

В базе на рынке труда в Тюменской области можно найти и вакансии с оплатой труда выше 100 – 120 тысяч рублей. Например, электромонтажники, технологи, инженеры-геодезисты.