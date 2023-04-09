В ДТП на 50 лет Октября в Тюмени пострадали мать и двое детей

Предварительно, 20-летний водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Три человека получили травмы в ДТП в Тюмени. Детали происшествия озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

По данным ведомства, в шестом часу вечера в воскресенье, 9 апреля, на пересечении улиц 50 лет Октября и Воровского врезались автомобили Renault Logan и Volkswagen.

- Предварительно, 20-летний водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию, - говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области.

В аварии пострадали три пассажира автомобиля Volkswagen: 36-летняя женщина и двое маленьких детей (трех и пяти лет).