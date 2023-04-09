Глава Следкома Александр Бастрыкин занялся вопросом тюменки, которой нанесли тяжелый вред во время сложной операции

К Александру Бастрыкину обратилась тюменка через социальные сети. Фото: Татьяна Коркина

Председатель Следственного комитета России предоставил доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи жительнице Тюменской области. По данным ведомства, к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину обратилась тюменка, которой в 2020 году была проведена сложная операция.

- В ходе которой был причинен тяжкий вред ее здоровью. Несмотря на наличие достаточных, по мнению потерпевшей, доказательств, в том числе заключений двух судебно-медицинских экспертиз, к уголовной ответственности до настоящего времени никто не привлечен, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Правоохранители завели уголовное дело, к его расследованию подключились федералы. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе следственных мероприятий.