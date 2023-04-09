В тюменском микрорайоне «Ватутина» 9 апреля горит кладбище

От кладбища идет характерный дым, которым можно заметить с проезжей части дороги. Фото: Виктория Гаврик

Сегодня, 9 апреля 2023 года, на которое выпало Вербное воскресенье и теплая погода загорелось одно из кладбищ Тюмени. Очевидцы сообщают, что возгорание произошло в районе Ватутина, недалеко от «Северного» рынка, на территории кладбища в Центральном округе.

Информацию о возгорании подтвердили журналисту «КП-Тюмень» в единой справочной службе города. По словам очевидцев, от кладбища идет характерный дым, который можно заметить с проезжей части дороги. На место выехали сотрудники МЧС.

Отметим, с 3 апреля в Тюменской области, на всей ее территории, действует противопожарный режим. Таким образом, в регионе запрещено сжигать сухую траву и посещать леса.