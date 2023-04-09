В Тюменской области с 15 апреля стартует новый сезон охоты на виды пернатой дичи

Сезон охоты на селезней уток открывается с 15 апреля в регионе. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам рассказали, на кого можно будет охотиться в текущем году. Сезон охоты в регионе уже открыт. С 21 марта открылся сезон охоты в некоторых охотничьих угодьях на бурого медведя. Добывать мясо опасного хищника можно будет до 10 июня. Кроме того, в Тюменской области через несколько дней откроется сезон охоты на виды пернатой дичи, пишет «АиФ –Тюмень».

- Она осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами и (или) манком, – уточнили в пресс-службе Госхоздепартамента Тюменской области.

Сезон охоты на селезней уток открывается с 15 апреля. Продлится он до середины мая. Осуществлять добычу мяса птицы можно только на определенных охотничьих угодьях. Для охоты на диких зверей и птиц тюменцы должны оформить специальное разрешение.