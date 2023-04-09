В загородном комплексе Тобольска «Абалак» проведут туристический воркшоп BE IN RUSSIA

Весной здесь проводят эко-маршруты с пешими прогулками по территории комплекса. Фото: Татьяна Коркина

В загородном комплексе Тобольска «Абалак» хотят провести туристический воркшоп BE IN RUSSIA, в рамках которого облагородят территорию и отремонтируют несколько номеров. Руководитель проекта проработает развлекательную программу для активного времяпровождения, пишет «Тюменская область сегодня».

Отметим, весной здесь проводят эко-маршруты с пешими прогулками по территории комплекса. Отдохнуть жители могут на территории загородного комплекса вместе с семьей.

Кроме того, специалисты организации готовятся к проведению 14 Международного фестиваля исторической реконструкции. Мероприятие пройдет с 8 по 9 июня 2023 года.