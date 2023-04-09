В Тюменской области за 2022 год благотворители на поддержку мобилизованных и их семей выделили порядка 3,5 млн рублей

Деньги идут на поддержку и помощь участников СВО и их родных Фото: Татьяна Коркина

Денежные средства благотворителей идут на поддержку жителей Тюменского района. При районной организации ветеранов войны и труда в Тюменской области действует благотворительный счет. В конце 2022 года он получил название «Забота и милосердие». На сегодняшний день фонд расширил перечень получателей.

Теперь деньги идут на поддержку и помощь участников СВО и их родных. В пополнении счета активно участвуют сотрудники администрации, парламентарии и крупные предприятия. Например, «Молочный завод «Абсолют», ООО «Уральский кирпич» и «ППН «Сиббурмаш».

Также порядка 130 наборов с продукцией вручили ветеранам ВОВ компания «ТюменьАгро» и кондитерские фабрики. За предыдущий год благотворительный счет пополнился на 3,5 миллиона рублей. Большая часть из них пошла на поддержку мобилизованных.