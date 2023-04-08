Тюменцам расскажут, как защищать и продвигать свой творческий проект

Фото: мультицентр «Контора пароходства»

С 1 по 25 апреля команды театрального центра «Космос» и мультицентра «Контора пароходства» проведут образовательную программу в рамках конкурса поддержки «ЦЕХ» для слушателей старше 18-ти лет. Лекции будут проходить очно и онлайн. Вход по регистрации.

8 апреля с 15:00 по 16:00 в малом зале «Конторы пароходства» (ул. 25-го Октября 23А стр.1) пройдет лекция о менеджменте выставочных проектов от заместителя руководителя мультицентра Марины Малюгиной.

Спикер расскажет, как разработать и организовать выставку на разных площадках, есть ли у выставки вторая жизнь и как увезти арт-проект в другой город. 16 апреля в 15:00 в онлайн-формате пройдет встреча с экспертом фестиваля «Золотой Маски» Александриной Шаклеевой. Тема лекции — менеджмент театрального проекта.

21 апреля в 19:00 руководители художественной группы «НИИ Собачьих дел» проведут артист-ток. Спикеры поделятся своим опытом участия в российских арт-резиденциях и расскажут, почему это полезно для художников. Послушать выступления специалистов можно в большом зале «Конторы пароходства».

- Теперь образовательная часть имеет четкую направленность на новые направления в конкурсе поддержки. Такая точечность в лекциях позволит сделать заявки участников более качественными, а их подачу - более осознанной, - поделился Оксана Сысоева, менеджер проектов «Космоса».