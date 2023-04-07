В Тюменской области 7 апреля объявили сплошные облавы на водителей

За 3 месяца на территории Тюменской области произошло 22 автоаварии с участием нетрезвых водителей. Фото: Татьяна Коркина

Сплошные облавы на водителей объявили в ГИБДД Тюменской области. В частности, анонсированы проверки на состояние опьянения.

– «Сплошные проверки» водителей на трезвость проведут сегодня сотрудники Госавтоинспекции в городе Тюмени, Голышмановском городском округе, Нижнетавдинском и Исетском районах, – сообщили в тюменской Госавтоинспекции.

По данным региональной ГИБДД, за 3 месяца текущего года на территории Тюменской области произошло 22 автоаварии с участием нетрезвых водителей. Заявляется, что в этих ДТП погибли два человека и 33 получили травмы различной степени тяжести.