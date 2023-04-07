В Тюменской области с начала пожароопасного сезона 3 апреля выявлено 49 поджигателей

Нарушителей ищут с помощью беспилотников и стационарных камер. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области с начала пожароопасного сезона на территории региона выявлено 49 нарушителей. На каждого из них составлен административный протокол.

– Всего с наступлением пожароопасного сезона на территории Тюменской области проведено 267 рейдов, проинструктировано 1 993 человека. К административной ответственности привлечено 49 лиц, допустивших нарушения требований пожарной безопасности, связанных с сжиганием сухой травы, мусора и неочисткой территорий от сухой растительности, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

На сегодняшний день нарушителей ищут с помощью беспилотников и стационарных камер.

Напомним, за нарушение противопожарного режима в Тюменской области грозит штраф в сумме от 10 до 800 тысяч рублей. Для физлиц – до 20 тысяч рублей, для юрлиц – до 800 тысяч.