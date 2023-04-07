Гидрометцентр назвал дату прихода мощного тепла в Тюменскую область

Ночью температурный фон ожидается в пределах -1…-5 градусов. Фото: Виктория Гаврик

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал дату мощного прихода тепла в Тюменскую область. По данным метеорологов, несколько дней, в пятницу и субботу, холода будут держаться в регионе. Сегодня, 7 апреля, столбики термометров резко опустились до -8 градусов.

Однако уже через пару дней в Тюмени, Омске, Новосибирске и Кемерово, в конце этой недели и середине следующей, ожидается невероятное тепло.

Фото: Гидрометцентр

– По территории Сибири, в тыловой части глубокого циклона, продолжает распространяться арктический воздух с акватории северных морей. В большинстве районов ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха на 5–10 градусов ниже нормы, а 7–8 апреля на севере на 10–15 градусов ниже средних климатических значений. Местами пройдет снег. В отдельных районах наблюдаются метели при порывах ветра до 15–20 м/с. Атлантические циклоны через север Уральского хребта перемещаются в юго-восточном направлении к предгорьям Алтая, – рассказывают в Гидрометцентре России.

Кроме того, в регионах Урала ожидаются осадки и гололедные явления, местами метели. Синоптики заявляют, что после 9 апреля 2023 года температурный фон будет в пределах нормы. С понедельника столбики термометров поднимутся до +14 градусов. Ночью температурный фон ожидается в пределах -1…-5 градусов. Мощное потепление прогнозируется в Тюменской области в третьей декаде апреля.