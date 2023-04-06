Численность населения Тюмени на 1 января 2023 года достигла 855 тысяч человек

Тюмень последние 10 лет входит в рейтинг городов с динамичным растущим населением. Фото: Татьяна Коркина

Мэр Тюмени Руслан Кухарук представил свежие данные по численности населения в городе. Чиновник сообщает, что в Тюмени на 1 января 2023 года проживает 855 618 человек. За два года население в областной столице увеличилось на 20,9 тысячи человек.

«Тюменьстат опубликовал данные о численности населения в городе Тюмени с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 – 2021 гг. На 1 января 2023 года она составила 855 618 человек, увеличившись, по итогам переписи, на 20,9 тыс. человек», – пишет Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Мэр уточняет, что Тюмень последние 10 лет входит в рейтинг городов с динамично растущим населением. Прирост людей осуществляется благодаря миграционным процессам, но также и с помощью естественного роста.