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НовостиЗдоровье6 апреля 2023 11:18

В Тюмени пациенту с туберкулезом врачи отрезали часть легкого и спасли жизнь

Сейчас тюменца отпустили домой на амбулаторное лечение
Серафима Краснова
Сейчас тюменца отпустили домой на амбулаторное лечение.

Сейчас тюменца отпустили домой на амбулаторное лечение.

Фото: Татьяна Коркина

В областную больницу обратился молодой мужчина с жалобами на слабость, температуру, кашель с кровохарканьем. Тюменец работает вахтовиком. Некоторое время назад мужчина перенес коронавирус, а потом ему поставили диагноз «туберкулез».

- Пациента госпитализировали на дообследование и лечение. В течение двух месяцев он проходил химиотерапию в стационаре, позже назначили операцию. Пациенту выполнили видеоассистированную торакоскопию, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

Мужчине отрезали часть легкого. Сейчас тюменца отпустили домой на амбулаторное лечение. Позже он сможет вернуться к полноценной жизни, отметили в департаменте.