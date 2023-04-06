В Тюмени пациенту с туберкулезом врачи отрезали часть легкого и спасли жизнь

Сейчас тюменца отпустили домой на амбулаторное лечение. Фото: Татьяна Коркина

В областную больницу обратился молодой мужчина с жалобами на слабость, температуру, кашель с кровохарканьем. Тюменец работает вахтовиком. Некоторое время назад мужчина перенес коронавирус, а потом ему поставили диагноз «туберкулез».

- Пациента госпитализировали на дообследование и лечение. В течение двух месяцев он проходил химиотерапию в стационаре, позже назначили операцию. Пациенту выполнили видеоассистированную торакоскопию, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

Мужчине отрезали часть легкого. Сейчас тюменца отпустили домой на амбулаторное лечение. Позже он сможет вернуться к полноценной жизни, отметили в департаменте.