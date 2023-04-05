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НовостиОбщество5 апреля 2023 5:26

Тюменский бизнесмен Леонид Михельсон вошел в список богатейших людей Forbes с достатком в 21,6 млрд рублей

Леонид Михельсон находится под западными санкциями с начала СВО
Серафима Краснова
Леонид Михельсон находится под западными санкциями с начала СВО.

Леонид Михельсон находится под западными санкциями с начала СВО.

Фото: Татьяна Коркина

Журнал «Forbes» каждый год публикует официальный рейтинг миллиардеров. Иногда туда попадают представители российского бизнеса. В этом году список пополнился благодаря тюменским предпринимателям. Владелец компании «СИБУРа» Леонид Михельсон попал в рейтинг.

Сейчас предприниматель занимает 72-ю строчку в списке самых богатых людей мира. В российском рейтинге Михельсон занимает четвертое место. Состояние бизнесмена оценивают в 21,6 миллиарда рублей.

Отметим, Леонид Михельсон находится под западными санкциями с начала СВО.