Тюменский бизнесмен Леонид Михельсон вошел в список богатейших людей Forbes с достатком в 21,6 млрд рублей

Леонид Михельсон находится под западными санкциями с начала СВО.
Фото: Татьяна Коркина
Журнал «Forbes» каждый год публикует официальный рейтинг миллиардеров. Иногда туда попадают представители российского бизнеса. В этом году список пополнился благодаря тюменским предпринимателям. Владелец компании «СИБУРа» Леонид Михельсон попал в рейтинг.
Сейчас предприниматель занимает 72-ю строчку в списке самых богатых людей мира. В российском рейтинге Михельсон занимает четвертое место. Состояние бизнесмена оценивают в 21,6 миллиарда рублей.
Отметим, Леонид Михельсон находится под западными санкциями с начала СВО.