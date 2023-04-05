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НовостиОбщество5 апреля 2023 5:06

В Сети появился предполагаемый эскиз улицы Ленина в Тюмени

На ремонт Ленина власти потратят 750 миллионов рублей
Серафима Краснова
Фото: группа "Типичная Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: группа "Типичная Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте".

С 1 апреля 2023 года в Тюмени улицу Ленина перекрыли на время капитального ремонта от Исторического сквера до Перекопской. В социальных сетях опубликовали предполагаемый эскиз отремонтированной улицы.

Согласно представленным фотографиям, для транспорта на центральной магистрали выделят всего одну полосу. Таким образом, пешеходное пространство увеличится в несколько раз. Кроме того, на Ленина появятся карманы для парковки автомобилей и зеленые зоны. Некоторые жители раскритиковали проект.

Выяснилось, что эскиз ошибочный, в Сети выдают предполагаемый проект улицы в Казахстане за магистраль Ленина в Тюмени. Напомним, на Ленина власти планируют оборудовать несколько полос для транспорта, включая место для общественного транспорта и велодорожки. В конце магистрали специалисты установят светофоры и проведут озеленение территории. Всего центральную улицу Тюмени оснастят тремя полосами для транспорта.

Отметим, на ремонт Ленина власти потратят 750 миллионов рублей, работы пройдут в три этапа.