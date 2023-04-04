В Тюмени суд вынес приговор Руслану Гасанову, который расправился с тещей и сожителем экс-жены в доме на Тульской

На заседании мужчина вину признал в полном объеме, но вел себя агрессивно. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Сегодня Калининский суд вынес первый приговор 38-летнему Руслану Гасанову, который обвиняется в угрозе убийством своей бывшей супруги. По версии следствия, 1 ноября прошлого года Гасанов получил от экс-жены сообщения, что она больше к нему не вернется. В ответ на женщину обрушился шквал эсэмэсок с угрозами убийства.

– Кроме того, 2 ноября 2022 года, он же, на улице в районе Дома Обороны, увидев потерпевшую, стал преследовать ее. Догнал и пытался душить, при этом высказывал в ее адрес слова угрозы убийством: «Я убью тебя!». Мужчина вел себя очень агрессивно, толкнул женщину на проезжую часть, отчего последняя упала и ударилась головой об асфальт, – уточнили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На заседании мужчина вину признал в полном объеме, но вел себя агрессивно. Даже на суде перед журналистами он не удержался и несколько раз оскорбил бывшую супругу, обвиняя ее во всех неудачах.

Изучив материалы дела, суд назначил по данному преступлению обвиняемому наказание в виде 1,5 лет колонии строгого режима.

Отметим, Руслан Гасанов проходит фигурантом по еще одному уголовному делу. В феврале текущего года мужчина пришел к бывшей жене в дом, где она проживала вместе с детьми, мамой и новым сожителем. В порыве злости тюменец напал на экс-тещу и возлюбленного потерпевшей. Экс-супруга выжила, она провела в больнице несколько дней.

Дело о двойном убийстве в доме на улице Тульской суд рассмотрит позже, пока идут следственные действия.