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НовостиПолитика4 апреля 2023 11:02

Губернатор Тюменской области Александр Моор по поручению Путина создал комиссию по поддержке участников СВО

Встречи членов комиссии станут проходить каждую неделю
Серафима Краснова
Встречи членов комиссии станут проходить каждую неделю.

Встречи членов комиссии станут проходить каждую неделю.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор по поручению президента России Владимира Путина создал региональную комиссию по поддержке участников специальной военной операции и их родных. Документ с подписью главы региона был размещен на официальном сайте правительства.

Участниками комиссии стали вице-губернатор, представители областных департаментов и военный комиссар Тюменской области. В документации сообщается, что к работе межведомственной комиссии могут быть привлечены по согласованию должностные лица и другие.

Добавим, парламентарии и другие участники комиссии будут проводить мониторинг обращений военнослужащих и их родных, а также оказывать помощь в дальнейшей реабилитации.

Встречи членов комиссии станут проходить каждую неделю.