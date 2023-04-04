Губернатор Тюменской области Александр Моор по поручению Путина создал комиссию по поддержке участников СВО

Встречи членов комиссии станут проходить каждую неделю. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор по поручению президента России Владимира Путина создал региональную комиссию по поддержке участников специальной военной операции и их родных. Документ с подписью главы региона был размещен на официальном сайте правительства.

Участниками комиссии стали вице-губернатор, представители областных департаментов и военный комиссар Тюменской области. В документации сообщается, что к работе межведомственной комиссии могут быть привлечены по согласованию должностные лица и другие.

Добавим, парламентарии и другие участники комиссии будут проводить мониторинг обращений военнослужащих и их родных, а также оказывать помощь в дальнейшей реабилитации.

Встречи членов комиссии станут проходить каждую неделю.