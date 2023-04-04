В Тюменской области к середине недели 4 апреля потеплеет до +17 °C

К вечеру в городе немного похолодает до +10...+13 градусов. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Согласно прогнозу синоптиков, жителей Тюмени и области в ближайшие сутки ждет ежедневное повышение температуры. Метеорологи предвещают во вторник, 4 апреля 2023 года, повышение дневной температуры по региону до +17°C.

Так, днем столбики термометров в этот день в Тюменской области поднимутся до +15...+17°C. К вечеру в городе немного похолодает до +10...+13°C.

Отметим, в Тюмени и области во вторник будет солнечно.Существенных осадков в этот день не ожидается, отмечают синоптики.