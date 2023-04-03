В ряды Вооруженных сил РФ от Тюменской области призовут 1,7 тысячи бойцов

Первые отправки срочников планируются после 20 апреля 2023 года. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

На срочную службу от Тюменской области в ряды Вооруженных сил РФ во время весеннего призыва отправятся 1 700 жителей. Такие цифры озвучили в пресс-службе информационного центра правительства Тюменской области.

– Призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля, – уточнили в правительстве.

В Тюменской области на сегодняшний день работают 27 призывных комиссий муниципальных образований. Туда пригласят около 10 тысяч граждан от 18 до 27 лет. Кроме того, была создана региональная комиссия, ее возглавляет губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отметим, что первые отправки срочников планируются после 20 апреля 2023 года. Почти 15 человек направят для прохождения военной службы в Президентский полк.