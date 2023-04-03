Названы самые аварийные участки в Тюмени по итогам января – февраля 2023 года

Чаще всего аварии происходили в понедельник, вторник и среду. Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ГИБДД подвели итоги работы первых двух месяцев в 2023 году. Так, в Тюмени с января по февраль произошло 241 ДТП, по вине водителей случилось 225 аварий. Более 300 человек получили травмы в результате ДТП.

Чаще всего аварии происходили в понедельник, вторник и среду, с 12 до 14 часов. Самыми аварийными участками, по данным администрации города, признаны следующие улицы: Червишевский Тракт, Ставропольский Тракт, Щербакова, Газовиков и Бушуева.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут 67 мероприятий для устранения аварийной ситуации в Тюмени.