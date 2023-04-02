В Тюмень из Херсонской области прибыла многодетная семья из семерых человек

Многодетную семью из семерых человек отправили в пункт временного размещения Тюмени. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмень из Херсонской области прибыла многодетная семья. Об этом рассказали в Информационном центре правительства по Тюменской области. Двое взрослых и пятеро детей приехали на железнодорожный вокзал города.

- Вынужденных переселенцев на вокзале встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры, - уточнили в правительстве региона.

Многодетную семью из семерых человек отправили в пункт временного размещения Тюмени. Там специалисты окажут им юридическую и психологическую помощь.