Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 апреля 2023 11:23

В Тюмень из Херсонской области прибыла многодетная семья из семерых человек

Многодетную семью отправили в пункт временного размещения Тюмени
Серафима Краснова
Многодетную семью из семерых человек отправили в пункт временного размещения Тюмени.

Многодетную семью из семерых человек отправили в пункт временного размещения Тюмени.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмень из Херсонской области прибыла многодетная семья. Об этом рассказали в Информационном центре правительства по Тюменской области. Двое взрослых и пятеро детей приехали на железнодорожный вокзал города.

- Вынужденных переселенцев на вокзале встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры, - уточнили в правительстве региона.

Многодетную семью из семерых человек отправили в пункт временного размещения Тюмени. Там специалисты окажут им юридическую и психологическую помощь.