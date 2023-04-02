Выпускник ТВВИКУ из Тавды Михаил Казарец погиб в ходе СВО на 24-м году жизни

На торжественную линейку пригласили ребят, выпускников учреждения, которые находятся в отпуске. Фото: Татьяна Коркина

Выпускник тюменского военного училища Михаил Казарец скончался на территории Украины в ходе СВО. 24-летнего бойца похоронили в Свердловской области в селе Тавда. Простились с военнослужащим 18 марта 2023 года. Однако в средней школе №9 в знак памяти погибшему бойцу была объявлена минута молчания.

На торжественную линейку пригласили ребят, выпускников учреждения, которые находятся в отпуске.

— 4 марта при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб выпускник нашей школы Казарец Михаил. Ему было 24 года, — заявили в школе №9.

Похороны бойца прошли на городском ревдинском кладбище со всеми почестями.