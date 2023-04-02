Расходы тюменцев на продукты питания за 2022 год выросли на 600 млн рублей

На 1 миллиард выросли расходы тюменцев на непродовольственные товары, в том числе на одежду и технику. Фото: Виктория Гаврик

Статистики проанализировали траты на продукты питания жителей Тюменской области. Так, расходы горожан увеличились на несколько сотен. Данные представил Тюменьстат. С официальными цифрами ознакомился «Вслух.ру».

В частности, траты жителей на продукты питания выросли за год на несколько сотен миллионов. В январе текущего года тюменцы потратили на еду порядка 18 миллиардов и 943 миллионов рублей. В 2022 году жители отдали около 18 миллиардов и 269,1 миллиона рублей. Рост трат составил в пределах 600 миллионов рублей.

Если в регионе проживает на 1 января 2023 года около 1 миллиона и 607,3 тысяч человек. Таким образом, расходы горожан на одного человека увеличились с 11 398 до 11 786 рублей ежемесячно.

На 1 миллиард выросли расходы тюменцев на непродовольственные товары, в том числе на одежду и технику.