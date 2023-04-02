Тюменцев приглашают на выставку «Культура на службе. 140 лет» в Ялуторовске

Жителям Тюмени покажут документальные материалы и фотографии. Фото: Татьяна Коркина

Более 140 лет назад в Ялуторовске открыли первое учреждение культуры. Этому событию была посвящена выставка, которую открыли в музее «Торговые ряды». Культурное мероприятие говорит о том, как в 1883 году в Ялуторовске открылась Народная аудитория.

- В этом прообразе современных домов культуры ставили любительские спектакли и работала читальня. Неслучайно поэтому знакомство с выставкой начинается с инсталляции в виде афишной «тумбы», на которой можно увидеть большое изображение Народной аудитории, программы и эскизы к спектаклям, - сообщили в пресс-службе Ялуторовского музейного комплекса.

Жителям Тюмени покажут документальные материалы и фотографии. На мероприятие приглашают всех желающих, особенно ветеранов отрасли культуры, которые могли бы поделиться воспоминаниями о творческих коллективах.