Взрослые плодоносящие деревья стоит обрезать в период распускания почек или цветения. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам рассказали, как подготовиться к дачному сезону. В частности, обрезать деревья, подготовить теплицу в апреле к сезону. Апрель – это первый весенний месяц, когда садоводы могут взяться за работу. Уже сейчас дачники спешат на огороды. Эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова дала подробную инструкцию садоводам, пишет «Тюменская область сегодня».

– Лучшим сроком обрезки плодовых в Тюменской области можно считать конец второй – начало третьей недели апреля, когда уже нет резких заморозков и температура воздуха не опускается ниже -15 С. А завершают обрезку до начала набухания на молодых деревьях почек (последние дни апреля), - сообщила Нина Щербакова.

Взрослые плодоносящие деревья стоит обрезать в период распускания почек или цветения. Эксперт советует хорошо прорыхлить грунт в теплице после долгой зимы. Если садовод нашел белокрылку в теплице, то нужно обязательно прожечь серно-табачную шашку, а сам грунт пролить раствором препарата Актара.