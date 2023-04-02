Названы востребованные профессии в Тюменской области с зарплатой свыше 100 тысяч рублей

В Тюменской области нужны операторы обезвоживающей и обессоливающей установки. Фото: Татьяна Коркина

Жителям Тюменской области предлагают заработную плату свыше 100 тысяч рублей ежемесячно. На сегодняшний день рынок труда вмещает в себя около 17,5 тысяч предложений для трудоустройства. По данным регионального департамента труда и занятости, предельная оплата труда в регионе составляет почти 170 тысяч рублей, пишет «Вслух.ру».

Такую зарплату готовы платить машинисту буровой установки. Сейчас на рынке труда открыто в среднем шесть таких вакансий. Кроме того, в Тюменской области нужны операторы обезвоживающей и обессоливающей установки, а также оператор по добыче нефти и газа. Оплата труда для таких специалистов составляет от 110 до 115 тысяч рублей.

Вальщикам леса предлагают зарплату до 100 тысяч рублей ежемесячно, столько же – вышкомонтажникам.