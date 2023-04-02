Молодые блогеры из Ишима расскажут о сказочнике Петре Ершове

До запуска видеофлешмоба дети поделятся впечатлениями: презентуют выставку, посвященную творчеству и жизни сказочника. Фото: Татьяна Коркина

Молодые блогеры из тюменского города Ишима проведут лекцию о Петре Ершове. В рамках проекта «Музей глазами юного блогера», который придумали для привлечения интереса школьников к творчеству земляка-сказочника, пройдет событие. Мероприятия начались с 1 апреля 2023 года. На реализацию проекта Ишимскому музейному комплексу имени Петра Ершова выделили грант на сумму около 500 тысяч рублей, пишет «Тюменская линия».

По словам пиар-менеджера учреждения Юлии Шестаковой, идея создания проекта возникла давно. Специалист уверена, что, реализуя грант с помощью детей, музей сможет рассказать более широкой молодежной интернет-аудитории о достижениях знаменитого земляка.

До запуска видеофлешмоба дети поделятся впечатлениями: презентуют выставку, посвященную творчеству и жизни сказочника, проведут автобусную экскурсию по Ершовским местам с посещением Богоявленского собора. Юлия Шестаков заявила, что ребятам покажут кукольный спектакль «Конек-горбунок».

Добавим, позже состоится первая в России попытка рассказать с помощью детских видеороликов о драматической судьбе гениального русского писателя-сказочника.