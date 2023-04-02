Тюмень и область 2 апреля накроет мощная волна летнего тепла до +15 градусов

В последний день недели осадков не предвидится. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Волна тепла продолжит окутывать Тюменскую область в воскресенье, 2 апреля 2023 года. Прогноз погоды представили в ГУ МЧС России по Тюменской области. В последний день недели осадков не предвидится. Столбики термометров поднимутся до +15 градусов Цельсия.

- Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, температура ночью +1… -4, днём +10… +15, в юго-восточных районах +5… +10, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Добавим, в понедельник, 3 апреля, в Тюмени будет также тепло, на солнце температура воздуха достигнет +16 градусов Цельсия.