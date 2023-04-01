В Тюменской области начался весенний призыв в армию

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области, как и по всей стране, 1 апреля начался призыв в армию. В связи с этим губернатор Александр Моор подписал распоряжение о создании призывной комиссии. Ознакомитьcя с ним можно на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, главы муниципальных образований совместно с военными комиссарами обязаны организовать деятельность призывных комиссий, обеспечить их необходимым оборудованием, транспортом и помещениями. Также в распоряжении указано, что необходимо оказать содействие военным комиссариатам по организации оповещения и доставке граждан на призывные комиссии и призывные пункты.

Кроме того, распоряжением утвержден перечень медицинских организаций, в которых будет проводиться обследование (лечение) призывников.

Всего в весенний призыв для прохождения срочной службы в Вооруженные Силы РФ будут направлены 147 тысяч человек.