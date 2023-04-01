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Губернатор Александр Моор поздравил тюменский СОБР с 30-летием. Как отметил глава региона, его бойцы всегда там, где трудно, где требуются опыт, смелость и профессионализм, они без устали защищают тюменцев и с честью выполняют свой долг в зоне СВО.

Напоминаем, что отряд был созданный в лихие 90-ые для борьбы с организованной преступностью и вооруженными группировками.

К сожалению, не все его бойцы смогли выжить в схватке с бандитами. Так, майору милиции Тимура Мухутдинову посмертно присвоили звание Героя России, а капитану полиции Виктору Тимофееву и старшему лейтенанту милиции Виктору Балуеву - титулы кавалеров ордена Мужества.

- Уважаемые бойцы специального отряда быстрого реагирования, всем вам, ветеранам и ныне действующим сотрудникам, членам ваших семей жалею здоровья, веры в своих товарищей и в то дело, которое вы выбрали, - сказал Александр Моор.