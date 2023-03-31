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НовостиПроисшествия31 марта 2023 9:34

Гидрометцентр РФ спрогнозировал вероятную погоду на апрель 2023 года в Тюменской области

Засуха региону не грозит
Серафима Краснова
Инфографика: meteoinfo.ru

Инфографика: meteoinfo.ru

Гидрометцентр РФ представил вероятный прогноз аномалий температуры и осадков в России на апрель 2023 года. Синоптики сообщают, что на большей части азиатской территории страны средняя месячная температура во второй месяц весны ожидается в пределах средних многолетних значений.

В пределах нормы, прогнозируют метеорологи, в регионах будет количество осадков. Засуха Тюменской области не грозит. В апреле количество осадков будет в пределах 80 – 120% от нормы. Однако погодные условия в Тюменской области могут способствовать усилению пожароопасной обстановки.

– Условия для раннего начала пожароопасного сезона прогнозируются в южных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также на юге Центрального и Приволжского федеральных округов и в регионах Северного Кавказа, – рассказали в Гидрометцентре.

Главный синоптик России Роман Вильфанд уточнил, что метеорологические данные могут меняться в течение апреля. Жители могут доверять только прогнозам, которые составлены на неделю вперед.