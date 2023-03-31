Девушка из Тюменской области обвинила знакомого в изнасиловании и получила штраф в 100 тысяч рублей

Суд назначил Юлии наказание в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области девушка рассказала следователям, что ее изнасиловали. Оказалось, что донос на мужчину ложный. Калининский районный суд сегодня огласил приговор в отношении Юлии Лисовой.

По версии женщины, 2 января 2022 года вечером тюменец совершил в отношении нее действия сексуального характера. На следующий день она обратилась в полицию, но через некоторое время заявление тюменки вызвало подозрения у следователей.

– В ходе предварительного следствия Лисовая сообщила, что оговорила гражданина К., так как между ними был конфликт и таким образом решила отомстить последнему, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

Девушка раскаялась. Изучив материалы дела, суд назначил Юлии наказание в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей.