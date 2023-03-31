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НовостиПроисшествия31 марта 2023 4:18

В центре Тюмени, на Герцена, при столкновении двух автомобилей пострадал мужчина

Автомобиль KIA Rio на перекрестке при развороте не уступил дорогу
Серафима Краснова
Автомобиль KIA Rio на перекрестке при развороте не уступил дорогу.

Автомобиль KIA Rio на перекрестке при развороте не уступил дорогу.

Фото: Татьяна Коркина

В центре Тюмени, на пересечении улиц Герцена и Грибоедова, произошло ДТП, в котором пострадал один человек. По данным Госавтоинспекции, авария случилась накануне, 30 марта 2023 года.

По версии инспекторов, автомобиль KIA Rio на перекрестке при развороте не уступил дорогу машине бренда ВАЗ. В результате ДТП оказался травмирован водитель отечественного авто. Сейчас силовики выясняют обстоятельства аварии, уточнили в ГИБДД.

Напомним, на пересечении улиц Раушана Абдуллина и Дмитрия Менделеева столкнулись два автомобиля. Одну из машин на скорости отбросило на обочину, она опрокинула дорожный знак.