В центре Тюмени, на Герцена, при столкновении двух автомобилей пострадал мужчина

Автомобиль KIA Rio на перекрестке при развороте не уступил дорогу. Фото: Татьяна Коркина

В центре Тюмени, на пересечении улиц Герцена и Грибоедова, произошло ДТП, в котором пострадал один человек. По данным Госавтоинспекции, авария случилась накануне, 30 марта 2023 года.

По версии инспекторов, автомобиль KIA Rio на перекрестке при развороте не уступил дорогу машине бренда ВАЗ. В результате ДТП оказался травмирован водитель отечественного авто. Сейчас силовики выясняют обстоятельства аварии, уточнили в ГИБДД.

Напомним, на пересечении улиц Раушана Абдуллина и Дмитрия Менделеева столкнулись два автомобиля. Одну из машин на скорости отбросило на обочину, она опрокинула дорожный знак.