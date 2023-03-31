В центре Тюмени, на Герцена, при столкновении двух автомобилей пострадал мужчина

Автомобиль KIA Rio на перекрестке при развороте не уступил дорогу.
Фото: Татьяна Коркина
В центре Тюмени, на пересечении улиц Герцена и Грибоедова, произошло ДТП, в котором пострадал один человек. По данным Госавтоинспекции, авария случилась накануне, 30 марта 2023 года.
По версии инспекторов, автомобиль KIA Rio на перекрестке при развороте не уступил дорогу машине бренда ВАЗ. В результате ДТП оказался травмирован водитель отечественного авто. Сейчас силовики выясняют обстоятельства аварии, уточнили в ГИБДД.
Напомним, на пересечении улиц Раушана Абдуллина и Дмитрия Менделеева столкнулись два автомобиля. Одну из машин на скорости отбросило на обочину, она опрокинула дорожный знак.