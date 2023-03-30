Один взрослый и двое детей пострадали при пожаре на улице Пролетарской в Тюмени

Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего здания 10 человек. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Три человека пострадали в пожаре на улице Пролетарская, 102 в Тюмени. В четверг, 30 марта, в районе 14 часов дня на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме. Когда спасатели прибыли на место происшествия, наблюдалось открытое горение в квартире и дым с балкона на пятом этаже.

– Огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации жильцов и тушению пожара. В 14 часов 35 минут огонь был ликвидирован на площади 10 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сотрудники ведомства эвакуировали из горящего здания 10 человек, еще 5 спасено из зоны воздействия опасных факторов пожара. По предварительной информации, в возгорании пострадали три человека, из них двое детей.

Добавим, что для ликвидации пожара от МЧС было задействовано 24 спасателя и 5 единиц спецтехники.