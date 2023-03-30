На тобольском «Запсибнефтехиме» в цехе розлива углеводородных фракций скончался рабочий

Медикам не удалось спасти рабочего, он скончался в карете скорой помощи. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области на одном из предприятий скончался рабочий. Инцидент произошел на тобольском заводе «Запсибнефтехим», сообщили в пресс-службе компании.

– Сегодня ночью при выполнении осмотра оборудования в цехе подготовки и розлива углеводородных фракций один из операторов обнаружил своего коллегу без сознания. На место происшествия незамедлительно прибыли спецслужбы предприятия, городская скорая помощь, – рассказали в пресс-службе предприятия.

Медикам не удалось спасти рабочего, он скончался в карете скорой помощи. Сейчас надзорные органы выясняют обстоятельства произошедшего.